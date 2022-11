【明報文章】上星期四晚放學回家,打開Netflix看11月9日上架的《王冠》第五季;星期六下午匆匆行了一趟久違的蝴蝶山後,趕回家聽港大法律史教授吳海傑的新書Political Censorship in British Hong Kong: Freedom of Expression and the Law (1842-1997)介紹講座「以言入罪:港英時期的言論自由與政治審查」。兩件事之間沒有特別關聯,但其意料之外與情理之內的感受和得着,又好像二而為一。