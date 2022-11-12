作家專欄
關麗珊

關目

業 / 關麗珊

【明報文章】有些人嘲諷只有弱者相信因果和業力，有權有錢的大可橫行霸道，不必理會業報。慘遭欺凌又無力招架的人想像業報不過是心理安慰，正如阿Q的精神勝利法。

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