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作家專欄
2022年11月12日星期六
竟齊
未經證實
世紀．六合文藝：變動下的戲劇 / 文．丘庭傑／編輯．鄒靈璞
世紀．六合文藝：舞台上的假同志 / 文．吳騫桐
世紀．課室內外：移民的歷史 / 文．陳仁啟
乜議員 / 尊子
給十九歲的自己 / 簡冬娜
說服的藝術：社會認同與好感 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
「推特」收購和同意的製造 / 程潔
什麼是幸福？ / 湯才偉
狠角色又要出海了 / 馬家輝
一朝天子今為臣 / 石琪
編導演出色的《2呃22 ART》 / 阿寬
業 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
接近真相的對話 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
正義迴廊，哪有出口？（二） / 陳子謙
過時過節回家 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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