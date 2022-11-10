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2022年11月10日星期四
向日
自由談
世紀．四探城市：銅鑼灣街坊回顧——七欖的前世今生 / 文．張錦滿／編輯．吳騫桐
世紀．玻璃大叔：話要不離地（上） / 文．鄧正健
乜議員 / 尊子
故事在細節 / 屈曉彤
康復個案 / 林妙茵
斷水、斷電、斷絕暖氣供應 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
觀星 / 向日
中國法是foreign law嗎？ / 朱國斌
真誠的自剖 / 葉建源
獄警的眼睛 / 馬家輝
「白老鼠」 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
憂鬱 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
《讀胡適》、雙年獎 / 區聞海
香港應走出「低效公平」的怪圈 （下） / 洪雯
觀星 / 向日
【明報文章】因着工作一夜無眠，煩躁鬱悶之際偶然抬頭，頓見天色清朗，閃閃星宿一覽無遺，霎時間心情也隨秋風颯爽起來。對的，這是獵戶座的腰帶，這是金牛座的紅角……
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