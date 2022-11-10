作家專欄
向日

自由談

觀星 / 向日

【明報文章】因着工作一夜無眠，煩躁鬱悶之際偶然抬頭，頓見天色清朗，閃閃星宿一覽無遺，霎時間心情也隨秋風颯爽起來。對的，這是獵戶座的腰帶，這是金牛座的紅角……

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