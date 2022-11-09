作家專欄
小奧

自由談

養子方知父母恩 / 小奧

【明報文章】我讀幼稚園時，母親接我放學。有一次我故意走捷徑，母親則如常走大路。我先回家，母親其後氣冲冲回來，很生氣。她一定很擔心我有什麼事。

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