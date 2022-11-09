作家專欄
文．王佩凡

編輯室手記

二十大初體驗 / 文．王佩凡

【明報文章】作為中共每五年一次決定領導人的重大會議，這次二十大也順利結束了。從會前幾周開始，各家媒體紛紛開始預熱猜測，無論是香港辦公室還是北京駐地，都充滿了緊張的「備戰氛圍」。

上 / 下一篇新聞