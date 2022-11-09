作家專欄
文．林立偉

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世紀．M+百物誌：A4紙上的藝術革命 / 文．林立偉

【明報文章】《福綏境公寓》是一幅尺寸很小的畫，比一張A4紙還要小，在展廳中稍一不留神就可能錯過。不過它小歸小，卻是中國當代藝術史上一件甚有意義的作品。

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