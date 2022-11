【明報文章】辛偉誠接替卓慧思,之前本欄講過的牛津PPE課程,又多一位舊生拜相。戰後迄今17位英國首相,有多達13位來自牛津,這間老牌大學可謂風光無限,但近年卻有人唱反調,批評其教育對英國政治的遺害。《金融時報》著名專欄作家Simon Kuper(就是常寫足球那位),出了本書Chums: How a Tiny Caste of Oxford Tories Took Over the UK,作為過來人,指出牛津教育一個缺點,就是很易教出「吹水友」(bluffers)。「人辦」自然就是那個滿身惡名的前英揆約翰遜。