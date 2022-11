【明報文章】專攻古典文學的同事會拿着本雅明的出生星盤讀蘇珊.桑塔的名文〈土星座下〉(Under the Sign of Saturn)並認真地納悶:為什麼他自稱土星座下?土星不過在處女座六宮,與太陽、月亮、上升星座都無涉……實在很令人慚愧。那句幾乎要成為天下拖延症患者最浪漫「土星之座右銘」的「我在土星座下誕生世界——土星,一顆轉動最緩慢、最耽擱遲滯的行星」(I came into the world under the sign of Saturn, the star of the slowest revolution, the planet of detours and delays)讀過了多少遍,但我就是從來沒想過要fact-check,也就沒問過出處。