作家專欄
文字整理．劉宇光、趙文宗／編輯．吳騫桐

世紀

世紀．二元對坐：劉宇光與趙文宗談佛論法 佛法與律法八臂交纏 / 文字整理．劉宇光、趙文宗／編輯．吳騫桐

【明報文章】編按﹕「佛教法理學」是一門以佛教規範法理哲學的論說。接上周討論，本文兩位學者劉宇光與趙文宗繼續探究如何在當下社會落實佛法，包括佛教教理對不同性別議題的看法。

上 / 下一篇新聞