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作家專欄
2022年11月8日星期二
文字整理．劉宇光、趙文宗／編輯．吳騫桐
世紀
世紀．二元對坐：劉宇光與趙文宗談佛論法 佛法與律法八臂交纏 / 文字整理．劉宇光、趙文宗／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：土星座下 / 文．黃念欣
考生尋訪記 / 文．水貞貞
乜議員 / 尊子
金船 / 陳喜艾
牛津教出「吹水友」 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
讀書的女孩 / 美宜
勝算 / 吳思諾
教育的目的 / 曾瑞明
牙刷下的血迹 / 馬家輝
留下來的琴 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
糖尿病與彈弓手 / 鄭志文
從通脹走向罷工 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
失敗的意義 / 古嶺渡
忙咪好囉 / 黃明樂
世紀．二元對坐：劉宇光與趙文宗談佛論法 佛法與律法八臂交纏 / 文字整理．劉宇光、趙文宗／編輯．吳騫桐
【明報文章】編按﹕「佛教法理學」是一門以佛教規範法理哲學的論說。接上周討論，本文兩位學者劉宇光與趙文宗繼續探究如何在當下社會落實佛法，包括佛教教理對不同性別議題的看法。
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世紀．二元對坐：劉宇光與趙文宗談佛論法 佛法與律法八臂交纏 / 文字整理．劉宇光、趙文宗／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：土星座下 / 文．黃念欣
考生尋訪記 / 文．水貞貞
乜議員 / 尊子
金船 / 陳喜艾
牛津教出「吹水友」 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
讀書的女孩 / 美宜
勝算 / 吳思諾
教育的目的 / 曾瑞明
牙刷下的血迹 / 馬家輝
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