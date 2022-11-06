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2022年11月6日星期日
石琪
傾偈集
世紀．周日短篇：蜃氣樓：華爾基利的魔術娃娃（一） / 文．歐陽龍太郎／編輯．吳騫桐
世紀．文字江湖：韓愈食海鮮 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：邵洵美扇面及其他 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
告別式 / 塵翎
說服的藝術：影響力的武器 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
狂言不慚？ / 梁嘉善
課堂上的自主學習（上） / 韓孝述
正義的力量 / 馬家輝
世界盃誰的天下 / 石琪
男人獸性的表現 / 阿寬
喵喵咪咪麼 / 草日
2023年最佳旅遊地點 / 鄭志文
不許百姓點燈 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
錯誤 / 陳子謙
香港應走出「低效公平」的怪圈 （中） / 洪雯
世界盃誰的天下 / 石琪
【明報文章】卡塔爾世界盃將會由哪國奪得？當然難以預測。我最感興趣，是會不會打破西歐近十多年的壟斷？
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足球
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世界盃
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