【明報文章】阿媽話:「100歲唔死都有新聞聽。」最新一單,是「大台」因為收視率和客戶落廣告的問題而𨂽地。英國名相迪斯雷利曾說過:「There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.」或許可再加上第四種,那就是rating(收視率)。