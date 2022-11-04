作家專欄
佚名

自由談

情感儲物狂 / 佚名

【明報文章】書櫃底收着一個盒子，每次執拾，想要清減家當，來到這裏便會卡關。理智告訴我盒裏的東西基本上都不會再應用於生活上，只會靜躺在房間一角積灰塵，但它們是我開啓記憶檔案的鑰匙。

上 / 下一篇新聞