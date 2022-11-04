作家專欄
文．Novia Yip

世紀

世紀．好鳥歌：偶遇鵪鶉 / 文．Novia Yip

【明報文章】提到鵪鶉，大多數讀者難免會想到吃，鵪鶉蛋燒賣尤為著名。老饕聞之，更是垂涎欲滴。對鳥友來說，鵪鶉則是難得一見的目標鳥種。

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