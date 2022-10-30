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2022年10月30日星期日
鄭志文
食住行醫
世紀．周日短篇：斗膽馬照跑 / 文．黃怡／編輯．吳騫桐
世紀．文字江湖：潮州美味 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：「北山譯乘」 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
認同的政治 / 塵翎
超人如何遭物理達人挑機趣談 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
小心聲音出賣你 / 梁嘉善
我最欣賞的校訓 / 韓孝述
最後一代人 / 馬家輝
香港礦石與石礦 / 石琪
給十九歲的我 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
看書與睇劇 / 鄭志文
雄叔 / 鄭美姿
一切都是最好的安排 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
新．超人 / 古嶺渡
看書與睇劇 / 鄭志文
【明報文章】向大家推介一本書，由Walter Isaacson寫的The Code Breaker。
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