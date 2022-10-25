作家專欄
吳思諾

法政隨筆

萊德洞窟 / 吳思諾

【明報文章】吃過使人慚愧的午餐，決定捨棄原有計劃，走到湖泊的另一邊，往萊德洞窟進發。繞個彎，走上更具挑戰性的道路，旨在感受一下那份懸疑和黑暗。

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