作家專欄
文．灼螢

編輯室手記

分化的網絡 ／文．灼螢 / 文．灼螢

【明報文章】近年網絡世界掀起一輪接一輪罵戰，有的自稱正義之士斥責他者不是、有的愛好自由不理世事、有的抒發情感卻遭受攻擊……我特別愛看網民的留言，想從虛擬世界了解不同人的真實想法。

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