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2022年10月24日星期一
尊子
乜議員
世紀．一一兩岸：台灣基督教徒的社會圖像 / 文．何明修／編輯．吳騫桐
世紀．小食部：花雕醉蝦 / 文、圖．鄒芷茵
彈出彈入 ／文．小丙 / 文．小丙
乜議員 / 尊子
移民三寶 / 譚蕙芸
當年舊同事冇被叫去「照吓塊鏡」 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
婚姻的數學 / 李向昇
免針紙 / 吳靄儀
經營團隊高手 / 陳漢森
先簽名，再問診？ / 馬家輝
推薦 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
類鼻疽不是炭疽 / 鄭志文
美元霸權是如何煉成的 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
撲克神算師 / 古嶺渡
渴望有人like / 趙曉彤
乜議員 / 尊子
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．一一兩岸：台灣基督教徒的社會圖像 / 文．何明修／編輯．吳騫桐
世紀．小食部：花雕醉蝦 / 文、圖．鄒芷茵
彈出彈入 ／文．小丙 / 文．小丙
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