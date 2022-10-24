作家專欄
文、圖．鄒芷茵

世紀

世紀．小食部：花雕醉蝦 / 文、圖．鄒芷茵

【明報文章】每逢10月，若在超級市場的臨時推銷攤位看到一個大雪櫃，就曉得是大閘蟹回來了。瞧見這大雪櫃，我就開心大閘蟹回來，即是花雕酒也要湧上貨架了。

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