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2022年10月23日星期日
陳耀華
千年檔案
世紀．周日短篇：而色不變 / 文．黃怡／編輯．吳騫桐
世紀．文字江湖：一蓑煙雨任我行 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：《新夢》三版本 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
三寶 / 塵翎
XY勾結 / 林妙茵
燃媒取暖 燒柴煮食 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
長跑BB班 / 梁嘉善
校友群組說校徽 / 韓孝述
量子糾纏 / 馬家輝
打來打去手多多 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
你與狗狗同牀睡覺嗎？ / 鄭志文
靠搶 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
期望落空 / 區聞海
搶人才 / 黃明樂
燃媒取暖 燒柴煮食 / 陳耀華
【明報文章】「德國之聲」電視台報道：烏克蘭嚴寒將至，缺水缺電，禦寒方式倒退，回到前工業時期——燃媒取暖，燒柴煮食。
相關字詞﹕
千年檔案
禦寒
停電
取暖
供電
俄軍侵烏
烏克蘭
陳耀華
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