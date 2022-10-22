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作家專欄
2022年10月22日星期六
阿寬
極度大男人
世紀．六合文藝：香港的歌劇院和音樂廳：向柏林及慕尼黑取經 / 文．劉偉霖／編輯．吳騫桐
世紀．不着一字：喜讀上田唯識思想研究 / 文．邵頌雄
乜議員 / 尊子
流失專才 再招攬專才 / 簡冬娜
美國中期選舉：拜登的拉票伎倆（三） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
論今日美國之華裔 / 張薇薇
動靜互補 / 湯才偉
關愛成員多元化 / 馬家輝
兩刃相交之反串 / 石琪
要做導演先學寫劇本 / 阿寬
文學二三事 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
婚禮與喪禮 / 鄭美姿
拍出香港情懷 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
鬧鐘的連擊 / 陳子謙
要做導演先學寫劇本 / 阿寬
【明報文章】多年前，與一些行內人討論編劇不受尊重的問題，我說了一個釜底抽薪的方法，就是讓更多的編劇做導演。
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電影
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攝影
故事
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劇本
阿寬
極度大男人
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世紀．六合文藝：香港的歌劇院和音樂廳：向柏林及慕尼黑取經 / 文．劉偉霖／編輯．吳騫桐
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婚禮與喪禮 / 鄭美姿
拍出香港情懷 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
鬧鐘的連擊 / 陳子謙
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