【明報文章】3名女士伏屍於烏克蘭布查鎮:其一為前公務人員,慘被毒打,子彈貫穿眼眶;其二為愛狗愛貓之人,遭受俘虜,困於地牢,頭部中彈;其三為81歲的祖母,也是退休流行病學家,被發現在花園裏上吊而死。她們本來與世無爭,過着平靜的歲月,俄軍來犯時逆境求存,勇敢地面對飢餓、嚴寒及炮火轟擊,最終仍然無法逃過厄運。《紐約時報》追查她們的身分,讓她們不至成為無名的死者。(Three Women of Bucha: Their Deaths and Lives, NYT, 2022/10/15)