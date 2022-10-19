作家專欄
文．洪濤

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世紀．客座隨筆：古代婦女流行美學之蓄甲 / 文．洪濤

【明報文章】皇后在眾妃嬪中地位最高，她大概不大需要依仗指甲套來宣示自己身分夠尊貴。除了她，其他妃嬪用指甲套來顯示「階級性」，是不足為奇的。可能甲套上所鑲珠寶愈多就表示愈尊貴。

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