作家專欄
文．司徒

編輯室手記

新手「入坑」指南 ／文．司徒 / 文．司徒

【明報文章】記者這個職業，每個人對它的想像都不一樣。筆者作為剛入行的新人，被「委以重任」寫一篇手記，那就寫一篇新聞業新手「入坑」指南，僅供參考。

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