作家專欄
關銘潔

自由談

吃好 / 關銘潔

【明報文章】工作一天，坐下來吃頓飯，暖菜熱湯，讓身體得到適當補充；家的自在，沒有公眾場合的吃喝禮儀，不用注意衣著說話，隨心開懷，雪櫃有什麼煮什麼，享受家常便飯的愜意。

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