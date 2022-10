【明報文章】遙想跨境環保關注協會(CrossBorder Environment Concern Association,CECA)在本欄的第一篇文章,就是向大家介紹,深圳自2005年劃定佔全市總面積近一半(約97,400公頃)的生態保護線(基本生態控制線)。多年來雖然多有佔用,但大體還是把生態價值最重要的區域都保護了下來。然而「you either die a hero or you live long enough to become the villain」,深圳四大保護區之首的大鵬半島自然保護區,終於迎來了終極的規劃調整。