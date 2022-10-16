世紀．周日短篇：鼠疫與瑜伽 / 文．黃怡／編輯．吳騫桐

【明報文章】去年重陽節，許多先人都收到了自己後人燒來的疫苗、口罩、消毒酒精和探熱針，老實說，我們在這裏都得物無所用，反正我們大家都不再有肺，又怕什麼肺炎呢？只要不是面對喪屍危機，死亡就是最有效的防疫。不過，後人怕我們在這邊也會有肺炎，即是代表人間的瘟疫還未完結，所以去年重陽節之後，我們一眾太平山舊街坊就開了場祈褔會，集合力量寄送祝福給後人，希望他們都健健康康，百毒不侵。不過，第二年春天，香港的疫情還是爆到㷫㷫烚烚，還忽然之間湧了千幾隻倉鼠來我們這邊：不是住在太平山的先人就好高興有大批新寵物，我們這些太平山的舊街坊，就睇見都覺得眼冤，以前感染過鼠疫、全家一鑊熟的強叔，直頭被那次倉鼠移民潮嚇到創傷後遺症發作，鬼叫了幾個月。我們這些經歷過30幾年鼠疫時代的舊人，對於瘟疫總是比較悲觀和謹慎，來到這邊也是最積極為人間祈福、祈求世界無病無痛的群體，沙士那時是我們最先搞祈福會，後來禽流感、豬流感的禽畜移民潮，也是由我們街坊會幫手安置那些新移民。可是現在的後人面對傳染病，已經不知道什麼叫小心駛得萬年船，就算在會致命的全球瘟疫之中，還是在做着各種愚蠢的事，好像想主動申請移民到我們這邊來。我們先人在這邊看着，真是心血少啲都會被激到再死一次。