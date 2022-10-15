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作家專欄
2022年10月15日星期六
關麗珊
關目
世紀．六合文藝：卡塞爾文件展如何找策展人？ / 文．何慶基／編輯．吳騫桐
世紀．課室內外：甜與權力 / 文．陳仁啟
世紀．文藝雜緒：月日同體 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
對號入座的強烈關注 / 簡冬娜
戰爭愈拖長愈黑化 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
有錢、無錢 / 李偉民
正向教育的幾點辨析 / 湯才偉
成功與失敗 / 馬家輝
入球之王爭霸戰 / 石琪
由紐倫港到紐倫坡 / 關麗珊
讓座 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
回憶的香港2022 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
我的小機場 / 古嶺渡
男人之苦（下） / 黃明樂
由紐倫港到紐倫坡 / 關麗珊
【明報文章】有間日本上市公司在全球多個城市有子公司，香港的子公司成立多年，年年在港繳交大額稅項，還會撥款做香港的公益捐獻。
相關字詞﹕
政策
日本
上市公司
子公司
經濟
新加坡
香港
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