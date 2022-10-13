作家專欄
熊熊

自由談

走路要考牌 / 熊熊

【明報文章】有段時間我常說「走路要考牌」。遇到三人並肩橫鎖行人路，或有人在你眼前的狹窄路口自轉三周半，絕對會覺得考牌是一個好方法。如果遇上鼓起肌肉迎頭硬碰的人，甚至想罰他停止走路一年。

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