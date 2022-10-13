作家專欄
文．周永新／編輯．吳騫桐

世紀

世紀．四探城市：旭川與函館：日本北海道遊記 / 文．周永新／編輯．吳騫桐

【明報文章】北海道之旅，上篇介紹了札幌和小樽，今篇是旭川和函館，下篇記述的是北海道東部較原始的風貌。

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