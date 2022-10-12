作家專欄
披靈

自由談

自殘式禮貌 / 披靈

【明報文章】有一假日，我帶着兩歲的女兒到遊樂場，因孩童甚多，她有點怕。爬樓梯時常常停下，因旁邊有奔跑的哥哥姐姐；到了滑梯上，她沒有立刻溜下，因想慢慢觀察環境，環境卻不容她觀察——後面已積聚了幾個小孩。

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