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2022年10月11日星期二
竟齊
未經證實
世紀．二元對坐：從廣告臨摹到藝術創作 姜志名的繪畫故事 / 文．陳澤權、嚴振邦／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：熱情．檔案．階級 / 文．黃念欣
智學公民、公民學堂 ／文．Ｐ / 文．Ｐ
乜議員 / 尊子
海濱 / 陳喜艾
佔用常規化 / 林妙茵
默克爾 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
一個人的晚宴 / 皮皮
家常便飯 / 吳思諾
社交退縮 / 曾瑞明
慢慢，緩緩。 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
喉嚨痛是現時主要新冠病徵 / 鄭志文
亞洲三小龍抗疫 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
美學大批判 / 區聞海
男人之苦（上） / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．二元對坐：從廣告臨摹到藝術創作 姜志名的繪畫故事 / 文．陳澤權、嚴振邦／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：熱情．檔案．階級 / 文．黃念欣
智學公民、公民學堂 ／文．Ｐ / 文．Ｐ
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海濱 / 陳喜艾
佔用常規化 / 林妙茵
默克爾 / 陳耀華
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家常便飯 / 吳思諾
社交退縮 / 曾瑞明
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