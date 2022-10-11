作家專欄
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編輯室手記

智學公民、公民學堂 ／文．Ｐ / 文．Ｐ

【明報文章】公民與社會發展科（公民科）踏入第二年，科目為必修必考，公開考試設「達標」與「未達標」兩級。教育副刊組繼續應師生所需，推出學生刊物《智學公民》及新增了《公民學堂》，望幫助學生提升學習興趣。

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