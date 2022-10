【明報文章】《泰晤士報》(The Times)近日刊登題為「Liz 'The Human Hand Grenade' Truss has changed Britain in just three weeks」的文章,提及新任英國首相卓慧思(Liz Truss)被白廳的公務員稱為「人肉手榴彈」,意指卓慧思行事冒進,不顧後果。剛上任一個月,卓慧思的經濟大計甫公布即引發金融危機,引起公眾討論這種冒險行徑意義何在。