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2022年10月9日星期日
塵翎
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青春電幻物語 / 古嶺渡
煉鋼與造衛星，殊途同歸 / 洪雯
莊士敦道上 / 塵翎
【明報文章】李怡走了，八十七歲，高齡辭世該是笑喪，但看他執筆未完的《失敗者回憶錄》，知道他有未了的心事，走時大抵仍留遺憾。
相關字詞﹕
遺憾
平等
訪問
灣仔
失敗者回憶錄
李怡
塵翎
七齣好戲
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