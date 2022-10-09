世紀．周日短篇：貓店長教揭秘 / 文．黃怡／編輯．吳騫桐

【明報文章】你知道香港匯豐銀行總行門前的一雙銅獅子，其實是一種隱世宗教的神像嗎？貓店長教（Meowmeowism），又稱喵喵教，是香港第二大宗教，僅次於奉錢幣為神明的鬼推磨教（Church of St. Coin）。喵喵教教徒相信神明常以貓店長的形態降臨在人間，守護小至一間店舖、大至一座城市的物理空間。自古以來，人類視貓為超自然力量化身的概念根深柢固，古埃及文明的貓首人身女神芭絲特（Bastet）與獅首人身女神塞赫麥特（Sekhmet），便是其中一種最為人熟知的貓科神信仰。現時流行於東亞、特別是香港的喵喵教，可被視為這種古老信仰傳統的承傳，但不同的是，喵喵教主要的敬拜對象是在各商業機構門市駐留的貓店長，其相對流浪貓而言穩定的地理位置，使人們視牠們為一地的守護神，這一點除了繼承古埃及人以獅身人面像守護墳墓與廟宇的遠古傳統，相信亦受亞洲土地公信仰的影響。貓店長教在香港非常擅長隱藏於眾目睽睽之下，即使信徒眾多、神像隨處可見、敬拜活動融入信徒及普羅市民日常生活，活體的貓店長更一直是不少寫真集和網上群組的關注對象，「貓店長教」或「喵喵教」一詞卻從未進入公眾討論中，直至現在。在香港、日本、台灣及各地華人商店可見的招財貓，正是喵喵教的其中一種神像，多以降臨於日本的喵喵教先知小玉的形象塑成；而香港最大型、最古老的喵喵教神像，便是匯豐銀行總行門前的一雙銅獅子。