【明報文章】歷史學家Jan Morris在Trieste and the Meaning of Nowhere遊記首段便提及,Trieste在意大利人眼中是個被遺忘的城市,連人們都會忘記Trieste是屬於意大利的一部分。該段文字,不禁令我想起青衣。這個混合新市鎮與重工業的地方,以民居為主,看似平平無奇。不過,若登上三支香,會發現青衣獨特之處,港九荃灣無限風光盡收眼底,近觀昂船洲大橋之震撼,還有望靠西南方的大嶼山群與島嶼。