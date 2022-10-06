作家專欄
鈍頭鉛筆

自由談

栽種的直接 / 鈍頭鉛筆

【明報文章】一切要從4年前一盆含羞草說起，那是一位朋友送的喬遷禮物。它在我不小心忘記澆水的兩天後，承受過多的日曬宣告枯亡，我甚至不敢告訴我的朋友。

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