後來的童年 / 樂婷

【明報文章】我是長大後才知道自己是沒有「童年」的那種人。自小父母教育心中應有個天秤，拿起貨品至走到收款處前就要好好分辨到底手中物品是「想要」還是「需要」，如果只是「想要」就要放下貨品。小時候也被默化，自動就會過濾欲望，猜到父母的天秤會覺得「不需要」，就隻口不提想買什麼，參加什麼，但我也不會因為人有我無而傷心自卑。儘管沒有機動筆盒，沒有Barbie公主，沒有泥膠玩具，沒有神奇水馬騮，沒有《紅蘋果》，沒有《兒童快報》，沒有游泳班和樂器班下，我還是愉快地成長，自覺圖書館的圖書仍然成就了一個健全的自我。直到認識丈夫，一個具有「富足」童年的人，一個三十餘歲的人沉迷了Action Figure三十餘年，他喜歡打機，拍拖時我陪他行旺角信和，油麻地In's Point，聽他說自己每個月都至少買一隻模型，每星期都要完成12小時的電腦遊戲任務，我笑他大未透，老男孩。後來大抵因為報復心態，他知我喜歡動物，開始迷惑我，送我形形色色的扭蛋玩具，有時是眼神兇惡的流氓麻雀，有時是頭纏着碎花巾的三色小貓，有時是蹲在馬桶看書的大乳牛，我甚至特意購下胡桃木的小櫃來收藏它們，不知不覺也放下了心中的天秤和扭蛋機顯示的金額，有人代我拍卡，幾聲利落的「咔啦，咔啦」，掉出來的雖然已不是童年，卻教我舒坦做人，不再嚴厲地看待每個數字。