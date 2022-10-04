還是中招了 / 陳增濤

【明報文章】從法國南部的普羅旺斯到了巴黎，打算呆10天左右然後飛香港探望母親。在巴黎朋友家住，每個地方住3天，一方面敘舊，白天到處逛逛。預了這麼多天在巴黎，原因之一是香港的防疫隔離政策。從巴黎到香港的直飛航班稀少，價格非常昂貴，是平常的3倍。其他比較便宜的轉機航班，就要弄清楚PCR核酸檢測的48小時有效證明是否在當天就能夠取到它的英文版。當然，還要在網上購買飛機票前自己快篩看看有沒有中招，否則也是白費了張機票。其實當今法國Omicron的日確診者多達三四萬人，但在塞滿人的巴黎地鐵車廂，已經不容易找到戴口罩的乘客了。大部分人都已經打了3針疫苗，因為我一直急於想返香港一趟，最近還打了第4針。有些朋友反對打疫苗，也有害怕有副作用的，我頭腦簡單，想既然要去香港就盡快打好疫苗方便隨時能出發不耽誤時間。在巴黎期間聽說香港有政商精英提議港府放鬆機場的嚴厲防疫措施，嗅到了中南海在香港經濟蕭條的殘酷前會向現實低頭，還是選擇了再等一等。重新南下的兩天前，朋友身體有些不適，翌日趕去做PCR，在我離開的早上正式確診，我回到普羅旺斯後3天也發現乾咳流鼻水，但沒有發燒，自己快篩發現也中了招。不過每天還是游泳曬可愛的秋天艷陽，和輕微的感冒沒有太大的差別！