作家專欄
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自由談

願望瓶 / 皮皮

【明報文章】是日正午烏雲蔽日，我如常提着一大袋膠樽廢料來到「綠在元朗」回收站分類投遞。一個接一個的空瓶罐落到回收桶內，叮叮作響，正覺從容有趣之際，站外卻倏然颳起疾風急雨。

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