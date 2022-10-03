作家專欄
文．曉黎

編輯室手記

報名採訪二十大 ／文．曉黎 / 文．曉黎

【明報文章】政治局在8月底公布了中共二十大將在10月16日舉行的消息，會期終於不再是「只聞樓梯響」的無盡等待；接着是報名註冊並等候批核，一日沒結果，一顆「懸」着的心就一日不能落地。

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