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2022年10月2日星期日
林妙茵
三言堂
世紀．周日短篇：冰屋相對論 / 文．黃怡／編輯．吳騫桐
世紀．文字江湖：傳播牡丹亭 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：胡適題簽《電影月報》 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
母與子 / 塵翎
不只因黃金遍地 / 林妙茵
自拍的境界 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
心態決定境界 / 梁嘉善
自主學習的構成要素（上） / 韓孝述
買下和買起 / 馬家輝
天外來客大話王 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
粉紅十月 / 鄭志文
不要激氣 / 鄭美姿
千年修行得恩師 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
文言文，白話文 / 區聞海
不只因黃金遍地 / 林妙茵
【明報文章】我喜歡聽官員答英文問題，有時他們顧得上語文，顧不了修飾，會答了內心那句。
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李家超
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買下和買起 / 馬家輝
天外來客大話王 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
粉紅十月 / 鄭志文
不要激氣 / 鄭美姿
千年修行得恩師 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
文言文，白話文 / 區聞海
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