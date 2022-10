世紀．周日短篇：冰屋相對論 / 文．黃怡／編輯．吳騫桐

【明報文章】應該是愛因斯坦而不是曼德拉說過,時間是相對的,和靚仔促膝長談一小時感覺也只像過了一分鐘,坐在夏天無風又塞滿人的電車上卻一秒也嫌太長。是啊,約了他卻遲到的時候,每盞紅燈都像要等一年才會轉綠,而心心念念想快點吃完晚飯和他一起趕去吃限量發售的刨冰,那餐飯的時長直頭是一世。大老細farewell你最討厭的細老細,順手請全team吃晚飯,你本來大可以作個借口留在家裏涼冷氣享受周末,但你最終還是噴了許多止汗劑,穿上最通爽的襯衫和長褲山長水遠來到中環——外國記者會餐廳的dress code指明wearing shorts and beach shoes is not considered acceptable,連無領衫也不行。設計這些規矩的人,到底是不是在中環活得太久,忘記了香港有夏天,中環以外的地區室內溫度都遠比攝氏16至20度的「中環溫度」高,而且全球暖化已經使你這陣子早上剛起床已經熱到溶解?可是,可是,他也會去飯局,因為他想乘機看看那曾是牛奶公司冰庫的古蹟內部,也一直想知道這所只有會員帶路才能進入的私人會所有多神秘,而且,他說他也想吃冰,而那間日式冰屋就在中環,離藝穗會只幾分鐘路程。而且,他說,他一個人吃不完一碗冰。