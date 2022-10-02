世紀．周日短篇：冰屋相對論 / 文．黃怡／編輯．吳騫桐

【明報文章】應該是愛因斯坦而不是曼德拉說過，時間是相對的，和靚仔促膝長談一小時感覺也只像過了一分鐘，坐在夏天無風又塞滿人的電車上卻一秒也嫌太長。是啊，約了他卻遲到的時候，每盞紅燈都像要等一年才會轉綠，而心心念念想快點吃完晚飯和他一起趕去吃限量發售的刨冰，那餐飯的時長直頭是一世。大老細farewell你最討厭的細老細，順手請全team吃晚飯，你本來大可以作個借口留在家裏涼冷氣享受周末，但你最終還是噴了許多止汗劑，穿上最通爽的襯衫和長褲山長水遠來到中環——外國記者會餐廳的dress code指明wearing shorts and beach shoes is not considered acceptable，連無領衫也不行。設計這些規矩的人，到底是不是在中環活得太久，忘記了香港有夏天，中環以外的地區室內溫度都遠比攝氏16至20度的「中環溫度」高，而且全球暖化已經使你這陣子早上剛起床已經熱到溶解？可是，可是，他也會去飯局，因為他想乘機看看那曾是牛奶公司冰庫的古蹟內部，也一直想知道這所只有會員帶路才能進入的私人會所有多神秘，而且，他說他也想吃冰，而那間日式冰屋就在中環，離藝穗會只幾分鐘路程。而且，他說，他一個人吃不完一碗冰。