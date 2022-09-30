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作家專欄
2022年9月30日星期五
文．邱逸
世紀
世紀．五無閒話：九華徑的往昔與未來 / 文．黃虹堅／編輯．吳騫桐
世紀．貝錦語業：盡從離亂見清平 / 文．蕭振豪
世紀．漫談燦爛古今：登高避疫說重陽 / 文．邱逸
乜議員 / 尊子
球迷 / 日光
最不幸是無聊一生什麼也沒信過 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
老同學 / 看城
這些是什麼人 / 湯家驊
深度參訪學校 / 德叔
馬場內的手機 / 馬家輝
女性．生命．自由 / 關麗珊
改編 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
思鄉（之三） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
飯戲攻心 / 古嶺渡
閱讀的速度 / 趙曉彤
世紀．漫談燦爛古今：登高避疫說重陽 / 文．邱逸
【明報文章】古代中國，醫療遠不如現代發達和普及，瘟疫成為一大威脅，人民遂運用智慧和總結生活經驗，以不同方式應對，登高避疫是其中之一。談到登高避疫，當然不能不提即將到來的「九九」重陽。
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世紀．五無閒話：九華徑的往昔與未來 / 文．黃虹堅／編輯．吳騫桐
世紀．貝錦語業：盡從離亂見清平 / 文．蕭振豪
世紀．漫談燦爛古今：登高避疫說重陽 / 文．邱逸
乜議員 / 尊子
球迷 / 日光
最不幸是無聊一生什麼也沒信過 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
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馬場內的手機 / 馬家輝
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