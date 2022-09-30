作家專欄
文．邱逸

世紀

世紀．漫談燦爛古今：登高避疫說重陽 / 文．邱逸

【明報文章】古代中國，醫療遠不如現代發達和普及，瘟疫成為一大威脅，人民遂運用智慧和總結生活經驗，以不同方式應對，登高避疫是其中之一。談到登高避疫，當然不能不提即將到來的「九九」重陽。

上 / 下一篇新聞