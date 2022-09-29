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2022年9月29日星期四
韓麗珠
自轉行星
世紀．四探城市：底特律：福特汽車與它們的產地 / 文．李宇森／編輯．吳騫桐
世紀．玻璃大叔：我駕我車（上） / 文．鄧正健
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說好的路線圖 / 林妙茵
核戰 / 陳耀華
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禹英禑 / 葉建源
馬場考察 / 馬家輝
9年租約 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
思鄉（之二） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
朱光潛的語文 / 區聞海
我想開間Coffee Shop / 黃明樂
思鄉（之二） / 韓麗珠
【明報文章】C不知道自己在什麼時候成了一個苛刻的人，尤其是對着那些已從集體創傷中復元，得到力量進入新生活裏的昔日的同胞。
相關字詞﹕
復元
集體創傷
傷痛
故鄉
創傷
移居
思鄉
自轉行星
韓麗珠
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