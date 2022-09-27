作家專欄
景雲

自由談

電話簿 / 景雲

【明報文章】通訊媒體的發展日新月異，給人們生活上帶來極大方便；日常交往，手機已是不可或缺的工具，漸漸地，家中俗稱「地線」的電話，使用率降低了很多，於是大家都考慮放棄了，我家便是一例。

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