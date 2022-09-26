作家專欄
文、圖．鄒芷茵

世紀

世紀．小食部：玫瑰 / 文、圖．鄒芷茵

【明報文章】天氣極為酷熱的中午，我如常站在樓下的車站。一陣微風自前面的年輕女子向我撲面吹來，帶着來自這女子的香水味道。

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