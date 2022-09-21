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作家專欄
2022年9月21日星期三
曾信繁
教育心語
世紀．星期三專題：日常史觀的倡議者（下）：訪澳門大學歷史系講座教授王笛 / 訪問、整理．sunfai／編輯．吳騫桐
世紀．客座隨筆：古代婦女流行美學之指甲套 / 文．洪濤
說英女王故事 ／文．拾一 / 文．拾一
乜議員 / 尊子
愛不終止 / 樂婷
新舊「鐵娘子」與「不滿之冬」 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
這些東西 / 莊元生
評羊村繪本案（一） / 陳文敏
威廉走過第二次的路 / 曾信繁
餅店的招牌 / 馬家輝
排隊 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
如何改變飲酒習慣（二） / 鄭志文
搖晃 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
別讓球賽結束 / 古嶺渡
Chris迷與小王子 / 黃明樂
威廉走過第二次的路 / 曾信繁
【明報文章】威廉之後這樣寫道：
相關字詞﹕
英女王駕崩
英女王
親人
悲傷
離世
喪禮
戴安娜王妃
威廉王子
教育心語
曾信繁
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評羊村繪本案（一） / 陳文敏
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排隊 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
如何改變飲酒習慣（二） / 鄭志文
搖晃 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
別讓球賽結束 / 古嶺渡
Chris迷與小王子 / 黃明樂
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