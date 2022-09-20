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2022年9月20日星期二
草日
喵喵咪咪麼
世紀．二元對坐：日常史觀的倡議者（上）：訪澳門大學歷史系講座教授王笛 / 訪問、整理．sunfai／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：高達的過分 / 文．黃念欣
專題記者的苦樂 ／文．黃清瑤 / 文．黃清瑤
乜議員 / 尊子
小島上的祖屋 / 陳喜艾
廿七個半 / 林妙茵
你好，伊利沙伯 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
溫莎神宗 / 李譯喬
整理家居 / 吳思諾
教師的閒心 / 曾瑞明
她的照相機 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
如何改變飲酒習慣（一） / 鄭志文
扶他人一把 / 魏綺珊
婚宴講酒經 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
法官同情安樂死？ / 區聞海
喵喵咪咪麼 / 草日
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．二元對坐：日常史觀的倡議者（上）：訪澳門大學歷史系講座教授王笛 / 訪問、整理．sunfai／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：高達的過分 / 文．黃念欣
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乜議員 / 尊子
小島上的祖屋 / 陳喜艾
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